Zagorela stanovanjska hiša, škode za kar 70.000 evrov

V bližini Novega mesta v kraju Lipnik je v nedeljo okoli 11. ure zagorela stanovanjska hiša. Gasilci so požar omejili in pogasili. Po nestrokovni oceni je povzročil za 70.000 evrov škode.

Poškodovan ni bil nihče, tuja krivda pa je po do sedaj znanih ugotovitvah izključena, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Policisti in kriminalisti okoliščine in vzrok za nastanek požara, ki se je z dimnika razširil na ostrešje in bivalni del, še preiskujejo, so sporočili policisti.