Začetek motoristične sezone: vsi so vozili prehitro, tudi trikolesnik

Policisti PP Brežice so 1. aprila na območju Brežic ugotavljali prekoračitve dovoljene hitrosti in druge kršitve cestnoprometnih predpisov. Ob začetku motoristične sezone so bili pozorni tudi na kršitve motoristov.

Vsi kontrolirani motoristi so med vožnjo uporabljali varnostne čelade, imeli so tehnično brezhibne motorje in nihče ni vozil pod vplivom alkohola.

So pa na območju Krške vasi in Cerkelj ob Krki trem izmerili prekoračitve hitrosti, in sicer vozniku trikolesa, ki je vozil s hitrostjo 115 km/h, vozniku motornega kolesa, ki je vozil 133 km/h in prav tako motoristu, ki je vozil 135 km/h. Vsem so zaradi kršitev izdali plačilne naloge.