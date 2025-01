Začelo se je z alkoholom in cigaretami, zdaj mora hokejist za rešetke

Le pol leta po prihodu iz zapora se je Beno Čuden, nekdanji hokejist, ki je bil do 16. leta obetaven športnik, a se je nato njegovo življenje zaradi odvisnosti obrnilo v napačno smer, sredi lanskega leta podal na pravi tatinski pohod. Njegove tarče so bile Mercatorjeve trgovine po Ljubljani. Modus operandi pa v skoraj vseh primerih enak: s silo telesa je v času, ko so bile zaprte, vlomil vanje. V njih si je postregel z več škatlicami cigaret in alkoholnimi pijačami.

Začel je 7. junija, ko je okoli polnoči vlomil v trgovino na Cesti na Bokalce 9 in od tam odnesel 60 kosov tobačnih izdelkov v skupni vrednosti 224 evrov. Nadaljeval je 24. avgusta. Najprej ob 1.21, ko je vlomil v trgovino na Tržaški cesti 37 b, nato pa še ob 21.16 v trgovino na drugem koncu Ljubljane, na Zemljemerski ulici 16.

Začelo se je alkoholom in cigaretami

Prvič je ukradel dve steklenici alkohole pijače in 26 kosov tobačnih izdelkov (v skupni vrednosti 121 evrov), drugič štiri steklenice alkoholne pijače ter 43 kosov tobačnih izdelkov (v skupni vrednosti 207 evrov). Naslednjega dne, ob 20.25, se je spravil še nad trgovino v Jeranovi ulici 24, od koder je odnesel za 174 evrov izdelkov (steklenico alkoholne pijače ter 40 kosov tobačnih izdelkov). Tri pločevinke piva in 113 kosov tobačnih izdelkov (v skupni vrednosti 431 evrov) je 26. avgusta odnesel še iz trgovine na naslovu Tržaška cesta 123. Vanjo je vlomil ob 4.18.

Na posebno predrzen način je 24. avgusta nekaj minut pred deveto zjutraj kradel v trgovini v Ilirski ulici 4. Najprej je vzel pločevinko piva, nato zagrabil zaklenjeno blagajno, jo nasilno odnesel s pulta ter z njo zapustil trgovino. Vse to je storil ob prisotnosti dveh prodajalk, pri čemer je bila ena na oddelku sadja, od koder je imela prost pogled na blagajno. In zato je lahko po prepričanju tožilstva upravičeno pričakoval, da bo zaloten pri dejanju.

Čuden je 26. avgusta, ura je bila 18.15, zagrešil še rop. Takrat je vstopil v še eno Mercatorjevo trgovino, in sicer na Cesti na Brdo 19. Šel je direktno do prodajalca in mu na hrbet prislonil mesarsko kladivo. »Daj denar in odpri blagajno,« je zahteval od njega. Pri tem ga je prijel za majico in ga s stola potisnil na tla. S kladivom je poskušal odpreti blagajno, a mu ni uspelo. Medtem je prodajalec poskušal vstati, a mu je Čuden s kladivom v roki zagrozil, naj ostane na tleh, ter ga z njim udaril po hrbtu. S kladivom je nato še enkrat lopnil po predalu blagajne, ta se je odprl. Iz nje si je postregel s 1990 evri.

V priporu je od 29. avgusta lani. FOTO: Jure Eržen

Moral bi se zdraviti

Po dobrih dveh mesecih od začetka sojenja ga je včeraj ljubljanska okrožna sodnica Živa Zaplotnik spoznala za krivega vseh naštetih nasilnih dejanj. Eno leto zapora je dobil za veliko tatvino iz 7. junija, dve leti zapora za nadaljevano kaznivo dejanje velikih tatvin (od 24. do 26. avgusta). Še dve leti zapora pa zaradi ropa iz 26. avgusta. Enotna zaporna kazen znaša štiri leta in deset mesecev zapora.

9000 evrov mora povrniti oškodovani družbi.

Zaplotnikova je obtoženemu, ki je bil v preteklosti že obsojen, tudi za rop, dejala, da ni našla nobene olajševalne okoliščine, zato je v celoti sledila predlogu tožilstva. V dobro mu nikakor ne gre dejstvo niti, da se ni pripravljen zdraviti. Pa seveda, da je dejanja stopnjeval, in to vse do nasilnega ropa. Oškodovani družbi mora povrniti škodo, ki jo je povzročil z vlomi, skupno kar 9131 evrov. »Upam, da se boste spametovali. Vse je odvisno od vas in ne od vašega očeta in drugih služb,« je na koncu Čudnu na srce položila sodnica.