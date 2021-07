Zaboden v Portorožu

Zabodeni je lažje poškodovan, kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje poskusa uboja.

Odtrgal vrata omare

Minuli konec tedna je bilo na Obali precej vroče zaradi pregretih živcev, s koprske policijske uprave pa so poročali celo o poskusu uboja. V obračun v noči na soboto so bili vpleteni sami tuji državljani. »Ob 4.42 smo bili obveščeni, da je nekdo pred lokalom v Portorožu zabodel fanta. Policisti in kriminalisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 32-letni državljan Makedonije prišel v spor z dvema državljanoma Nizozemske. Pri tem je eden od Nizozemcev, star 20 let, izvlekel nož in zabodel državljana Makedonije,« je sporočila, tiskovna predstavnica PU Koper. Kot je dodala, je zabodeni lažje poškodovan, kriminalisti preiskujejo kaznivo dejanje poskusa uboja.Pestro je bilo tudi sicer. Že okoli 1. ure ponoči so policisti prejeli klic, da je 25-letni državljan Avstrije v enem od lokalov v Portorožu povzročal težave. »Varnostniki so ga zato pospremili iz lokala, tam pa je tujec zamahnil proti varnostniku, ki se jeubranil. Sledi ustrezen ukrep po pridobitvi vseh izjav,« je dejala Anita Leskovec.V nedeljo dopoldne pa je v Kopru gost zapustil lokal, ne da bi plačal, kar je naročil. Natakar ga je na to opozoril, ta pa ga je udaril in mu grozil. Natakar je zatem stekel za njim, ga dohitel na Titovem trgu, kjer ga je podrl na tla in ga zadržal do prihoda policistov. »Policisti so Pirančanu izdali plačilni nalog, zaradi neplačanega računa pa so bili lastniki lokala napoteni na zasebno tožbo,« smo izvedeli. Istega dne je v enem od koprskih lokalov moški vrgel kozarec po terasi med druge goste, po prihodu policistov na kraj dogodka pa jih je žalil. Kršitelju iz Pirana so policisti izdali plačilni nalog.Tudi v noči na ponedeljek so imeli policisti nekaj dela. Tako so jih ob 2. uri ponoči poklicali in prijavili hrup ter glasno glasbo v Luciji. »Po prihodu policistov na kraj dogajanja se je 37-letni kršitelj aktivno uprl, se razburjal, kričal, preklinjal, zatem pa odtrgal vrata omare in z njim mahal proti policistom,« so sporočili na PU Koper. Policisti so uporabili prisilna sredstva in zoper nasilneža odredili strokovni pregled in pridržanje. Zaradi preprečitve uradnega dejanja ga bodo ovadili, izdali so mu tudi plačilni nalog.