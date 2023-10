Zabava za rojstni dan se je spremenila v kaos, prišli so nepovabljeni gostje

V soboto ob 1.37 so iz Hruševja poklicali na pomoč policiste. V sporočilu za javnost so zapisali, da so jih poklicali na pomoč, ko so na praznovanje rojstnega dne dveh 18-letnikov prišli nepovabljeni gostje.

Policisti so obravnavali kaznivo dejanje grožnje in dve kaznivi dejanji lahke telesne poškodbe. V sporu so bili udeleženi 20-letnik iz Ajdovščine, 23-letnik iz Ajdovščine ter 20-letnik, 22-letnik in 21-letnik iz Postojne. Policistom sta 20-letnik in 22-letnik iz Postojne naznanila kaznivo dejanje lahke telesne poškodbe, 21-letnik iz Postojne pa kaznivo dejanje grožnje. Policisti so na kraju dejanj opravili ogled in zavarovali nož, zoper osumljene sledi kazenska ovadba.