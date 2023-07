Za priljubljenega Petra je bilo usodno drevo

V nedeljo popoldne je odjeknila vest, da se je v gozdu na Bojsnem v brežiški občini zgodila tragična nesreča, v kateri je umrl 49-letni Peter Z. iz okolice Brežic, priljubljeni Posavec, ki je pred leti pel v pevski zasedbi Kapelski pubje. Že dan prej je v gozdu podiral drevje, v nedeljo pa se je v gozd odpravil le za krajši čas, saj je želel končati delo. Pri podiranju drevesa se je, kot kaže, drevo razklalo in ga udarilo po glavi. Kljub zaščitni opremi in čeladi, ki jo je imel vedno pri delu v gozdu, so bile posledice udarca zanj usodne.

Kot so sporočili s PU Novo mesto, so bili brežiški policisti o nesreči na Bojsnem obveščeni okoli 13.30. »Opravili so ogled in ugotovili, da je na 49-letnega moškega, ki je v gozdu podiral drevesa, padlo eno izmed dreves. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policisti okoliščine še preiskujejo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo,« je v sporočilu za javnost zapisala Alenka Drenik, tiskovna predstavnica. Njegovi prijatelji se ga bodo spominjali kot pridnega in vedno nasmejanega družinskega človeka, čigar strast so bili tudi konji.