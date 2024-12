Za nesrečo odgovoren 31-letni voznik, napihal je (FOTO)

Včeraj nekaj pred 13. uro so bili na PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh vozil na Blanci.

»Policisti PP Sevnica so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 31-letni voznik, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v avtomobil 53-letnega voznika. V nesreči ni bil nihče poškodovan, policisti pa so še ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imel 0,83 miligramov alkohola (1,7 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in nadaljujejo z ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu,« sporočajo s PU Novo mesto.

Zoper osumljenca bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.