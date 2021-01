Dolgih 45 mesecev bo Damjan Jerebic iz Ižakovcev presedel za zapahi slovenskih zaporov. Veliko časa za 1272 evrov, kolikor je, tako je prepričano sodišče, odnesel iz pošte v Trnovski vasi. Preiskovalci niso nikoli našli plena, zato pa kopico drugih dokazov, ki so naposled vodili do obsodbe na ptujskem sodišču. Kriminalisti so 33-letnega možakarja takoj povezali še z ropom poslovalnice Pošte Slovenije v Veržeju, a v prvi fazi niso našli dovolj dokazov, da bi ga lahko obtožili še zanj. 1272 € je odnesel iz pošte v Trnovski vasi. Toda med sojenjem za rop pošte v Trnovski vasi so preiskovalci tud...