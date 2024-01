Z osebnim vozilom najprej v jarek, potem v drevo. Na koncu je vozilo še zagorelo

V torek, 2. januarja ob 14.56 je na regionalni cesti Grosuplje Ivančna Gorica pri naselju Spodnje Blato v občini Grosuplje osebno vozilo zapeljalo v jarek, trčilo v drevo in zagorelo.

Gasilci PGD Grosuplje, Gatina, Veliko Mlačevo in GB Ljubljana so zavarovali kraj dogodka, pogasili polno razvit požar na vozilu, nudili pomoč poškodovanima osebama in eno od njiju prenesli do reševalnega vozila.