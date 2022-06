23-letnik z nožem nad sodelavca

Vročina vztraja že nekaj časa in morda je to, poleg stalnega dejavnika alkohola, tudi dodaten razlog, da nekaterim popuščajo živci. S Policijske uprave Celje so včeraj poročali o kar treh primerih pretepov, eden pa bi se zaradi uporabe nevarnega predmeta – noža – končal tudi tragično.

»Okoli 14. ure smo v enem od gostinskih lokalov v Celju obravnavali povzročitev hude telesne poškodbe. V kuhinji gostinskega lokala sta se dva zaposlena sprla, prepir je prerasel v pretep, nato pa je 23-letni moški z nožem porezal 36-letnega sodelavca in ga huje poškodoval,« je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica Policijske uprave Celje. Po njenih besedah na srečo 36-letnik ni v smrtni nevarnosti. »Triindvajsetletnemu moškemu smo odvzeli prostost in odredili pridržanje. V večernih urah smo ga izpustili na prostost. Zaradi povzročitve hude telesne poškodbe ga bomo kazensko ovadili,« je še dodala predstavnica celjskih policistov.

V fitnesu in pred lokalom

Pretep dveh moških pa so v večernih urah obravnavali celo v enem od celjskih fitnesov. »Eden je bil lažje poškodovan. Kazenska ovadba sledi,« je povedala Trbulinova. Zvečer, okoli 20. ure, pa so policisti v Velenju posredovali v za tovrstne incidente bolj primernem kraju. Pred gostinskim lokalom sta se namreč stepla dva moška, oba tuja državljana z bivališčem v Sloveniji. »Eden od njiju je bil lažje poškodovan. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba,« smo še izvedeli.