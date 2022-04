Z nožem nad otroke in javno uslužbenko

Dva dogodka, v obeh je bil uporabljen nož. Enkrat se je zgodilo v Novi Gorici, enkrat na Jesenicah, a k sreči nihče ni bil ranjen. S PU Kranj so tako včeraj sporočili, da so v petek jeseniški policisti obravnavali prijavo o ženski, ki je z nožem v roki grozila javni uslužbenki v enem od tamkajšnjih javnih objektov. »Policisti so uporabili strokovni prijem in žensko obvladali. Prevzela jo je zdravstvena služba,« so srečen razplet dogodka pojasnili na kranjski policijski upravi in sklenili, da policisti v zvezi s tem vodijo postopek in zbirajo obvestila.

Dan prej je neki moški precej prestrašil otroke na ploščadi pred Osnovno šolo Frana Erjavca v Novi Gorici. Ko so se namreč učenci predmetne stopnje sredi dneva po pouku odpravljali domov, jih je na tamkajšnji ploščadi čakal moški, mahal z nožem in grozil. Domačin naj bi se v preteklosti sicer že večkrat pritoževal nad otroškim živžavom. Eden od otrok se je takoj spomnil, da mora poklicati policijo, stekla je iskalna akcija ter obrodila sadove. Moškega so izsledili.

To je sicer že drugi takšen incident na Goriškem v zadnjega pol leta; novembra lani je pred solkansko osnovno šolo prišel oče enega od tamkajšnjih učencev in prižgal motorno žago. Jezilo ga je, da se je v šoli na koronavirus samotestiral njegov otrok, saj je soglasje za to dala le otrokova mama, on pa ne. Po pogovoru z ravnateljem se je umaknil, primer je prevzela policija.