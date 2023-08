Z Jelovice so reševali zaplezano planinko s psom

V torek malo pred 15. uro je prišel klic na pomoč z Jelovice nad vasjo Spodnja Lipnica v občini Radovljica, kjer se je po poročanju republiškega centra za obveščanje zaplezala planinka s psom. Na pomoč so prihiteli reševalci GRS Radovljica, ki so s pomočjo vrvne tehnike planinko in psa rešili iz težko dostopnega terena ter ju pospremili v dolino.

Ob 11.00 se je pohodnik na poti od slapa Orglice proti jami nad Kamniško Bistrico zaplezal na nedostopnem kraju. Reševalci GRS Kamnik so ga pospremili na varno pot in prepeljali do izhodišča.

Da se je po pestrem koncu tedna tudi nov teden začel tako, so opozorili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. »Zdrs pod Triglavom, zdrs na poti skozi Žrelo na Storžič, boleče koleno pod Skuto, napad panike na grebenu Storžiča, tavajoč in izrčpan pohodnik nad izvirom Hublja, zdrs na planinski poti pred kočo na Golici, poškodovan gleženj pri soteskanju. To je le nekaj intervencij gorskih reševalcev v teh dneh. Nekatere nesreče lahko preprečimo sami z dobro pripravo na turo,« so sklenili.