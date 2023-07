Z e-skiroji vsako leto več nesreč med mlajšimi, samo letos že 12 hudo poškodovanih

Električni skiroji so vse bolj razširjeni, vsako leto pa narašča število nesreč, ki se zgodijo z vožnjo s temi vozili. Kot so sporočili z Agencije za varnost prometa, je bilo letos že 101 nesreč, od tega je kar 66 voznikov skirojev samih povzročilo nesrečo.

Kot je izpostavila Simona Felser, v. d. direktorja Agencije za varnost prometa, je bilo »največ povzročiteljev lani v starosti od 18 do 44 let, zaskrbljujoče pa je, da je bilo sedem povzročiteljev tudi v starosti do 14 let in 15 povzročiteljev v starosti do 17 let. Nujna je pravilna in odgovorna vožnja, z zavedanjem, da gre za lahko motorno vozilo, ki ni namenjeno igri, vožnji po pločniku ali prevažanju drugih oseb in predmetov.«

12 ljudi že letos letos hudo poškodovanih

V nesrečah, kjer je bil udeležen električni skiro, je bilo letos hudo poškodovanih 12 ljudi, še 69 pa jih je odneslo z lažjimi poškodbami. »Predvsem so nas presenetile hude poškodbe, bolj primerljive tistim, ki nastanejo pri nezgodah mopedistov in motoristov. Med njimi so bile tudi življenje ogrožajoče poškodbe in tudi smrtne poškodbe. Glavni problem je v nezavedanju voznikov glede hitrosti, ki jo e-skiro razvije, mnogi še vedno dojemajo e-skiro kot običajen skiro. Hitrost skiroja na nožni pogon je okrog 10 km/h, e-skiroja pa vsaj 20 km/h, zato je že pri ustavljanju in sestopanju z ustavljajočega se e-skiroja in skiroja pomembna razlika. Vsaka podvojitev hitrosti pomeni štirikrat večjo energijo, ki jo mora absorbirati telo ob morebitnem padcu ali trku,« je pojasnil Uroš Tominc, dr. med., specialist travmatolog iz ljubljanskega UKC.

Največ poškodb med mladimi

Največ poškodb je med mlajšo populacijo, uporaba zaščitne opreme je slaba, opozarja Tominc. Policisti so letos ugotovili že 468 kršitev pri vožnji z e-skiroji, v celotnem letu 2022 pa 727. Najpogostejše kršitve pri voznikih e-skirojev so povezane z nepravilno stranjo oz. smerjo vožnje, neuporabo čelade, vožnjo pod vplivom alkohola, neprilagojeno hitrostjo in uporabo mobilnega telefona med vožnjo. Ker se poleg vse večjega števila lastniških e-skirojev širijo tudi možnosti izposoje teh lahkih motornih vozil, Agencija za varnost prometa na vse uporabnike vnovič naslavlja poziv k odgovorni vožnji.