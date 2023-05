Z e-skirojem treščil v avto, sopotnica hudo poškodovana

Kolesarske steze, pločnike in ceste že dolgo zasedajo tudi električni skiroji, ki so postali stalnica v prometu. Žal pa se še vedno marsikdo ne zaveda, da se pri večji hitrosti z njimi težko pravočasno ustavijo, da so e-skiroji bolj nestabilni ter da zaradi majhnih koles obstaja večja verjetnost padcev na neravnih površinah, večjo nevarnost predstavljajo tudi na mokrih površinah, torej ob deževnih dneh. Hitro lahko pomenijo nevarnost za druge udeležence v prometu tudi, ker jih ti zaradi njihove hitrosti, tihe vožnje in ozke silhuete težje zaznajo, dodatno nevarno pa je, če njihovi vozniki ne upoštevajo predpisov, opozarjajo na policiji.

Tako početje je prepovedano. FOTO: Blaž Samec

Včeraj so namreč ponovno poročali o več nesrečah voznikov e-skirojev, žal tudi s hujšimi poškodbami. Ta se je v sredo okoli 16.30 zgodila v naselju Krajna. S Policijske uprave Murska Sobota so sporočili, da je mlajši mladoletnik (torej mladoletnik, ki je starejši od 14 let in mlajši od 16) vozil e-skiro, na katerem je prevažal sopotnico (kar ni dovoljeno, op. p.) in v križišču odvzel prednost pred voznikom osebnega avtomobila ter trčil v bočni del vozila. »Po trčenju sta oba potnika e-skiroja padla po vozišču. Voznik je bil v prometni nesreči lažje, potnica pa huje poškodovana. Med vožnjo nista uporabljala zaščitne varnostne čelade. Zoper mlajšega mladoletnika sledi kazenska ovadba na Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti,« je sporočila tiskovna predstavnica Suzana Rauš.

Napačna smer

V sredo okoli 19.30 se je nesreča voznika e-skiroja zgodila na Tomačevski cesti v Ljubljani, tudi v tem primeru sta bila udeležena voznik osebnega vozila in udeleženec na e-skiroju. Zgodilo se je, ker je voznik e-skiroja vozil v napačno smer in trčil v vozilo, ki je pripeljalo nasproti. »Pri tem se je voznik e-skiroja lažje poškodoval. Policisti vodijo prekrškovni postopek,« je sporočil Tomaž Tomaževic, tiskovni predstavnik Policijske uprave Ljubljana.

18 let je starostna meja za obvezno uporabo čelade.

Še ena nesreča pa je bila v glavnem mestu včeraj ponoči oziroma zgodaj zjutraj. Okoli 4.30 je namreč na Dunajski cesti voznik e-skiroja zaradi neprilagojene hitrosti padel in se lažje ranil. Policisti tudi v tem primeru vodijo prekrškovni postopek.