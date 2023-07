Z dvorišča stanovanjske hiše odpeljal traktor, škode za 6 tisočakov

V Mirni Peči je med 10. in 20. julijem nekdo poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo. V objekt mu ni uspelo priti, zaradi poškodbe vrat pa je nastalo za okoli 1.000 evrov škode.

V Novem mestu je med 24. in 28. julijem neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, nastala je le škoda, povzročena z vlomom. V noči na 29. julij je v Žužemberku nekdo skozi vrata vlomil v objekt in odtujil zlat nakit. Okoliščine policisti še preiskujejo.

V kraju Lomno na območju PP Krško je med 15. in 29. julijem neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil pralni stroj, mizo, stole, več kosov električnega rožnega orodja, kompresor, kosilnico in bakrene žlebove. Lastnike je storilec oškodoval za okoli 4.600 evrov.

Z dvorišča nenaseljene stanovanjske hiše v kraju Hom na območju Trebnjega je nekdo odtujil traktor znamke Tomo Vinković 730, modre barve, tračni obračalnik, kosilnico in cepilec za drva. Lastnika je oškodoval za okoli 6.000 evrov.

V kraju Razbore na območju PP Trebnje je med 23. in 30. julijem neznanec vlomil v počitniško hišo in odtujil dve puški in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je lastnike oškodoval za 3.500 evrov.

V Mrtvicah na območju PP Krško so v noči na 30. julija neznanci z njive izkopali in odtujili okoli 300 kg krompirja.