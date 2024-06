Z balkona v Ljubljani posnela tatova koles: sledile so težke besede ... (FOTO)

Tatvine koles so pogosta kazniva dejanja, saj je v Sloveniji ukradenih oziroma prijavljenih pogrešanih približno 3000 koles na leto, o čemer smo že poročali tukaj. S toplim vremenom je uporaba koles pogostejša, s tem pa tudi nevarnost tatvine.

Tatovi niso izbirčni; kradejo vseh vrst koles, ne glede na vrednost in znamko. Zanje je najpomembnejše, da je njihov podvig čim bolj enostaven. Zato policisti svetujejo, da raje dobro zavarujete svoje kolo in ne ponujate priložnosti nepridipravom.

Po družbenih omrežjih je zakrožil posnetek neuspešnega podviga kraje kolesa v Ljubljani.

Posnet je z okna stavbe, na njem pa vidimo dva mladeniča, kako se lotita akcije ob belem dnevu. Eden stoji in gleda oziroma straži, drugi čepi in poskuša odtujiti kolo, ki je zaklenjeno k podstavku za kolesa, na katerem stojita še dve, tako da so tri v vrsti.

Ni uspešen, po nekaj poskusih mu uspe le dvigniti cel podstavek, a ker je teža treh koles za mladeniča preveč, jih je primoran spustiti.

Ob tem se zave, da je med kaznivim dejanjem posnet, zato še psuje z izbranimi besedami na snemalko, ki je odreagirala pravilno in mu dala vedeti, da bo poklicala varnostnika.

FOTO: Družbena omrežja, zaslonski posnetek

FOTO: Družbena omrežja, zaslonski posnetek

Nasvet policije

Policisti kolesarjem svetujejo, naj kupijo verigo iz kaljenega jekla, saj je takšne ključavnice težko preščipniti tudi s kleščami, ki jih tatovi najpogosteje uporabljajo. Lastniki naj koles ne puščajo doma na dvorišču nezaklenjenih, hranijo naj jih v zaklenjenem prostoru, če pa morajo kolo pustiti na prostem, naj bo na dobro osvetljenem mestu.

FOTO: Družbena omrežja, zaslonski posnetek

FOTO: Družbena omrežja, zaslonski posnetek

Preberite še: