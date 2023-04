Kradejo vse po vrsti: električna kolesa, pijačo, cigarete, gradbeni material ...

V Slovenski Bistrici je lopov ponoči prerezal panelno ograjo in ob poslovnem objektu ukradel več novih pnevmatik za tovorna vozila. Po nestrokovni oceni je škode za 8500 evrov.

Za Bežigradom so zlikovci vlomili v skladišče ter ukradli več delov gradbenih odrov. Škoda znaša 8000 evrov.

V centru Ljubljane so nepridipravi vlomili v trgovino ter ukradli za 3500 evrov pijače in tobačnih izdelkov. Iz ene od kleti v centru pa so ukradli električni kolesi znamke E-city, vredni 1700 evrov.

V Velenju je barabon demontiral in ukradel napravo za pranje vozil v samopostrežni avtopralnici, vredno 5000 evrov.

V centru Kopra so zasegli gorsko električno kolo višjega cenovnega razreda, znamke Specialized Turbo Levo Expert, temno sive barve, ser. št. WSBC004002131S.

Na Pobrežju v Mariboru je fakin vlomil v lokal ter ukradel gotovino. Škode je za 3000 evrov.

Na Škofijah je barabin vlomil v stanovanjsko hišo in preiskal notranjost. Lastnika je oškodoval za 2000 evrov.

Za Bežigradom je barabež vlomil v klet, ukradel orodje in kolo znamke Nakamura, skupaj vredno 1600 evrov.

V Talčjem Vrhu je vlomilec iz počitniške hiše in pomožnega objekta ukradel več električnih podaljškov, kotel za žganjekuho, baterijski vrtalnik, motorno žago in suhomesnate izdelke. Z vlomom in tatvino je povzročil za 1500 evrov škode.

Kranjski policisti so obravnavali vlom v premični objekt na enem izmed gradbišč. Zlikovec je ponoči vlomil vanj ter ukradel za 1500 evrov gradbenega materiala.

V kraju Slinovce na območju PP Krško je grdavš vlomil v prostore društva ter ukradel več zabojev piva in tobačne izdelke. Društvo je oškodoval za 1400 evrov.