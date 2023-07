Kolo naj čuva kakovostna veriga

Tatvine koles v Sloveniji so dokaj pogoste, pri tem ni izjema niti območje Policijske uprave Murska Sobota. S toplim vremenom je namreč uporaba koles pogostejša, s tem pa tudi nevarnost tatvine.

»Kazniva dejanja tatvin koles na območju Policijske uprave Murska Sobota so razpršena, vsekakor pa imajo storilci več priložnosti na mestih, kjer je več koles, ki niso v varovanem ali ograjenem prostoru. Zato je zelo pomembno preventivno ravnanje njihovih lastnikov in uporabnikov. Ugotavljamo, da oškodovanci ob prijavi tatvine kolesa vedo povedati le znamko in barvo svojega kolesa, drugih podatkov pa ne, kar policiji dodatno otežuje raziskovanje teh dejanj,« pravi Suzana Rauš, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota, ki je ponudila tudi nekaj nasvetov za varovanje kolesa.

Oškodovanci ob prijavi tatvine kolesa ponavadi vedo le znamko in barvo svojega kolesa, drugih podatkov pa ne.

Tako naj lastniki svoje kolo vedno primerno zavarujejo, ga priklenejo s ključavnico (hkrati za okvir kolesa in eno od koles). Policisti odsvetujejo, da ima lastnik kolo samo pod vizualnim nadzorom, na primer pred lokalom. Ključavnica naj bo kakovostna, takšna, ki ima označeno odpornost proti poškodbam z različnimi predmeti in orodji, zato kolesarjem svetujejo, naj kupijo verigo iz kaljenega jekla, saj je takšne ključavnice težko preščipniti tudi s kleščami, ki jih tatovi najpogosteje uporabljajo.

Lastniki naj koles ne puščajo doma na dvorišču nezaklenjenih, hranijo naj jih v zaklenjenem prostoru, če pa morajo kolo pustiti na prostem, naj bo na dobro osvetljenem mestu. Zapišite si podatke o kolesu, in če vam ga ukradejo, tatvino prijavite policiji ter posredujete policistom čim več podatkov. Najbolje je izpolniti priloženi obrazec in ga v primeru tatvine kolesa izročiti policiji.

Sicer pa si nekateri prisvojijo kolo le zato, da se odpeljejo z enega kraja na drugi, nato pa ga pustijo ob cesti oziroma odvržejo.