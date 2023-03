Z avtom zdrsnil v globel (FOTO)

V sredo ob 21.38 je na cesti Soriška planina–Nemški Rovt, občina Bohinj, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in zdrsnilo v globel. Gasilci PGD Bohinjska Bistrica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in vozilo s tehničnim posegom dvignili nazaj na cestišče. V nesreči ni bilo poškodovanih oseb, poroča uprava za zaščito in reševanje.