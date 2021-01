Z avtom se je zabil v avtobusno postajo

Danes ob 14.24 se je na Kamniški cesti v Preserjah pri Radomljah, občina Domžale, voznik z osebnim vozilom zaletel v avtobusno postajo in jo poškodoval. Gasilci CZR Domžale so zavarovali kraj nesreče, do prihoda reševalcev NMP nudili pomoč vozniku, odstranili nevarne dele nadstrešnice avtobusne postaje, po razlitih motornih tekočinah posuli vpojna sredstva in očistili cestišče, je javila uprava za zaščito in reševanje.

