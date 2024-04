Z 48-letnikom je hudo, nanj je padla večja veja

S PU Celje sporočajo, da so v soboto obravnavali nesrečo pri delu v gozdu v Zgornjih Grušovljah, kjer je pri podiranju drevja na 48-letnika padla večja veja in ga hudo poškodovala. V omenjenem primeru nadaljujemo z zbiranjem obvestil v smeri suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje varnosti pri delu, so še zapisali policisti.

Na Operativno komunikacijski center Policijske uprave Celje so sicer v zadnjih treh dneh prejeli 732 klicev občanov. 208 klicev je bilo interventnih, 5 nujnih. 47 interventnih klicev je bilo s področja kriminalitete, 11 s področja mejnih zadev in tujcev, 85 s področja prometne varnosti in 59 s področja javnega reda in miru.