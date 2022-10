Vzdrževalec Janez je ponesrečenca našel na cesti, ga oživljal in rešil smrti

Ne le policisti, gasilci in reševalci, temveč tudi nekateri drugi delavci na terenu med svojim delom naletijo na žalostne prizore. Tako tudi vzdrževalci cest včasih naletijo na udeležence prometnih nesreč, ki ne kažejo znakov življenja. In to se je 12. septembra v nočni izmeni zgodilo sodelavcu Direkcije za avtoceste Republike Slovenije (Dars), skupinovodji Janezu Karnerju.

Ponesrečenega je nemudoma začel oživljati in ga kljub zastoju srca obdržal pri življenju do prihoda reševalcev, da se je na koncu vse skupaj srečno končalo. Zato je predsednik uprave Darsa mag. Valentin Hajdinjak sprejel požrtvovalnega Janeza in se mu skupaj z delavskim direktorjem Rožletom Podborškom zahvalil za njegovo hitro, prisebno in profesionalno ukrepanje, s čimer je rešil človeško življenje.