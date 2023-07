Vulkanizer opravil storitev, stranka pa ni plačala

Kranjski policisti so v ponedeljek popoldne obravnavali 28-letnega moškega, ki je koristil vulkanizerske storitve, a ni plačal dveh novih pnevmatik, ki so mu jih namestili na njegov avtomobil. Namesto tega se je s kraja odpeljal, a so ga kasneje policisti izsledili. Med policijskim postopkom se je do policistov vedel nedostojno, zato zanj vodijo prekrškovni postopek.

Oškodovanca je oškodoval do 200 evrov.

Policisti zbirajo obvestila v smeri kaznivega dejanja goljufije, so sporočili iz PU Kranj.