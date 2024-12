Vse narobe: vozil brez izpita neregistriran avto z ukradenimi tablicami

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v nedeljo, 29. decembra 2024, nekaj minut pred 13. uro, na območju Tabora v Mariboru ustavili in kontrolirali 35-letnega voznika neregistriranega osebnega avtomobila.

Med policijskim postopkom je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako so bile na vozilu nameščene registrske tablice, ki ne pripadajo navedenemu vozilu in za katere se je ugotovilo, da so zabeležene kot ukradene.

Policisti so vozniku vozilo in registrske tablice zasegli. Zaradi kršitev določil Zakona o motornih vozilih (ZMV-1) ter določil Zakona o voznikih (ZVoz-1) so zoper voznika podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Mariboru na Oddelek za prekrške, glede registrskih tablic, ki so bile zabeležene, kot ukradene pa bo zoper voznika podana kazenska ovadba za kaznivo dejanje prikrivanja na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.