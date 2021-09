Voznik zbil srno in se hudo poškodoval

V Žalcu se je v sredo zgodila huda prometna nesreča. Voznik motornega kolesa (54) je zbil srno, padel ter utrpel hude poškodbe, poroča celjska policijska uprava.



V Slovenskih Konjicah pa sta zaradi izsiljevanja prednosti voznika osebnega vozila trčila voznik in voznica osebnega vozila. Voznik (47) se je v trčenju huje poškodoval.



Po poročanju uprave za zaščito in reševanje se je nesreča zgodila malo po 14. uri. Posredovali so gasilci PGD Slovenske Konjice, ki so zavarovali kraj, s tehničnim posegom rešili eno poškodovano osebo iz vozila, odklopili vire napajanja v vozilih ter počistili cestišče.



Reševalci nujne medicinske pomoči iz Slovenske Bistrice so poškodovanca na kraju oskrbeli ter prepeljali v UKC Maribor.

