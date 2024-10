Voznik začetnik pod vplivom drog, a to še ni bilo vse

Celjski prometni policisti so v petek ponoči izvajali kontrolo psihofizičnih sposobnosti voznikov v cestnem prometu. Med drugimi so obravnavali tudi voznika začetnika, ki mu je hitri test pokazal prisotnost prepovedane droge v telesu. Vozniku začetniku so odredili strokovni pregled, ki ga je odklonil, zato zoper njega sledi obdolžilni predlog.

Za omenjeni prekršek je predpisana globa v višini 1.200 evrov in stranska sankcija izrek 18 kazenskih točk, kar pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje.

Voznik začetnik divjal skozi naselje

V soboto popoldne pa so prometni policisti izvajali meritve hitrosti v Celju. Na delu ceste, kjer je hitrost s prometnim pravilom omejena na 50 km/h, so ustavili voznika začetnika, ki je vozil 93 km/h. Za storjeni prekršek zoper voznika sledi obdolžilni predlog. Za omenjeno prekoračitev hitrosti je predpisana globa v višini 500 evrov in stranska sankcija izrek 7 kazenskih točk, kar pa za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljena za vse kategorije motornih vozil, ki jih poseduje.