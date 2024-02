Voznik avtobusa trčil v mladoletnika, z njim je hudo

V nedeljo okoli 7. ure so bili na PU Novo mesto obveščeni o prometni nesreči na Topliški cesti v Novem mestu.

Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 48-letni voznik avtobusa trčil v mladoletnega pešca, ki je nenadoma stopil na cesto zunaj prehoda za pešce.

Huje poškodovanega mladoletnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S peško hudo, odpeljali so jo v bolnišnico

Dodajmo, da so s PU Maribor sporočili, da so na območju Pragerskega včeraj popoldne obravnavali prometno nesrečo III. kategorije. V trčenju med voznikom osebnega avtomobila s peško se je ta huje poškodovala, odpeljali so jo v bolnišnico. O nesreči še zbirajo obvestila.