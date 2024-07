Voznica v drevo, skupaj z otrokom so jo odpeljali

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 26. in 29. julijem posredovali v 278 nujnih primerih in na številko 113 prejeli 777 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči s hudimi telesnimi poškodbami, sedem prometnih nesreč, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 27 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda.

Hudo poškodovana voznica

V nedeljo nekaj pred 22. uro so bili obveščeni o prometni nesreči na hitri cesti pri Medvedjeku. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 46-letna voznica zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo. Huje poškodovano voznico in lažje poškodovanega otroka so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.