Vozilo se je prevrnilo, odpeljali tudi dva otroka

Ob 7.56 je na avtocestnem odseku Višnja Gora–Grosuplje osebno vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo. Posredovali so gasilci GB Ljubljana, Grosuplje in Stična, zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovancem do prihoda reševalcev, odklopili akumulator na vozilu in posuli iztekle motorne tekočine.



Reševalci so v bolnišnico prepeljali dve odrasli osebi in dva otroka, piše uprava za zaščito in reševanje.

