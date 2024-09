Vozila prehitro, trčila v avtomobil in tovorno vozilo

V sredo, 25. septembra, nekaj pred 10. uro so bili novomeški policisti obveščeni o prometni nesreči z udeležbo treh vozil na cesti med Vranoviči in Črnomljem.

Opravili so ogled in ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 34-letna voznica osebnega avtomobila, ki je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v avtomobil 61-letnega voznika in v tovorno vozilo, ki ga je vozil 53-letnik. Lažje poškodovani povzročiteljici bodo policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Nesreča tudi zgodaj zjutraj

V četrtek, 26. septembra, nekaj pred 1. uro so bili obveščeni o prometni nesreči v Semiču. Po prvih ugotovitvah črnomaljskih policistov je 19-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste.

Lažje poškodovano 20-letno potnico so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti okoliščine še preverjajo.