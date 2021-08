Vojaški mehanik Janez z motorjem v smrt (FOTO)

Med visoki planoti Jelovica in Pokljuka je Sava Bohinjka vrezala globoko in ozko tesen, imenovano Soteska. Ta predstavlja naravni mejnik Bohinjske kotline, pot skozi pa je bila nekoč težavna. Pozneje so prehod skozi Sotesko nad levim bregom Save Bohinjke toliko razširili, da je bil omogočen tovorni promet in pozneje speljani še železnica in regionalna cesta. Prav ta pa je v soboto dopoldan postala kraj tragične nesreče, ki je vzela življenje 56-letnega motorista, sedme smrtne žrtve gorenjskih cest v tem letu. Ni mu bilo več pomoči Nesreča, v kateri je življenje izgubil 56-letni Janez P...