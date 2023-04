Vlomil in pregledal notranjost, kradel pa ni

Policisti PP Ptuj so bili obveščeni o tem, da je neznani storilec med marcem in aprilom vlomil skozi balkonska vrata ter si tako omogočil vstop v stanovanjsko hišo na Ptuju. Pregledal je notranjost, vendar doslej ni bilo ugotovljeno, da bi karkoli odtujil. Lastnike je z dejanjem, po nestrokovni oceni, oškodoval za 500 evrov, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.