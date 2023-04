Vlamljala stara znanca policije

Policisti so marca na območju PP Piran obravnavali devet vlomov v poslovne prostore oziroma gostinske lokale, razne trgovine, pisarne podjetij, srednjo šolo v Portorožu in v vrtec v Luciji, zatem pa še osem vlomov v stanovanjske hiše. Zaradi vlomov so ovadili 45- in 48-letnika, oba stara znanca.

Bilo je 3. aprila okrog 23. ure, ko sta policista kriminalista pri izvajanju nalog v zvezi s preprečevanjem vlomov v objekte opazila moškega, ki je ravno prihajal z zagrajenega dvorišča stanovanjske hiše v Portorožu. Prepoznala sta večkrat obravnavanega storilca kaznivih dejanj, 45-letnika iz Lucije. Ker sta posumila, da je pred tem nameraval vlomiti v stanovanjsko hišo, ga je policist pozval, naj se ustavi, a se je namesto tega zavihtel na kolo, ki ga je isti dan ukradel v Luciji, kot so ugotovili kasneje, in se hotel odpeljati. Moža v modrem sta mu to preprečila.

Odrejeno prisilno zdravljenje

Ugotovila sta tudi, da je bil oblečen v identična vrhnja oblačila kot storilec na zavarovanih posnetkih nekaterih vlomov v prej omenjene poslovne objekte. Zaradi vseh okoliščin sta mu odvzela prostost in ga privedla na policijsko postajo.

Ko ga je policist pozval, naj se ustavi, je zajahal ukradeno kolo in poskušal pobegniti. FOTO: Getty Images

V nadaljnjem postopku oziroma v času pridržanja na policijski postaji so mu policisti dokazali pet vlomov v poslovne objekte, tatvino kolesa in tatvino kozmetičnih izdelkov v trgovini. Za preostala kazniva dejanja vlomov pa še zbirajo dokaze, so sporočili s koprske policijske uprave.

Dva dni zatem, 5. aprila, so ga s kazensko ovadbo privedli pred preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča v Kopru; ta je po zaslišanju zoper njega odredila pripor. »Isti osumljenec je bil že 19. januarja, prav tako zaradi več vlomov v poslovne objekte, s kazensko ovadbo priveden na zaslišanje pred preiskovalno sodnico. Takrat mu je bilo odrejeno prisilno zdravljenje,« pojasnjujejo.

Prav tako so piranski policisti marca na območju Pirana in Portoroža obravnavali osem vlomov v stanovanjske hiše, kjer je tat iskal denar. Polovico teh kaznivih dejanj je ostalo pri poskusu, saj nepridiprav ni ukradel nič.

Kaznivih dejanj sta osumljena 45-letnik iz Lucije in 48-letni Pirančan, oba že večkrat obravnavana v preteklosti.

»Z natančnimi ogledi krajev dejanj in zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je za najmanj pet vlomov osumljen 48-letni moški iz Pirana, prav tako večkratni storilec kaznivih dejanj v preteklosti. Zoper njega bo na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podana kazenska ovadba za kazniva dejanja vlomov v stanovanjske hiše,« so še sporočili s koprske policijske uprave.