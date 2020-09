Violeta Tomić pretresena, sožalje ji je izrekel tudi minister Gantar

SOS

Če čutiš hudo duševno stisko ali imaš samomorilne misli, poišči strokovno pomoč v organizacijah, ki nudijo neposredno pomoč. Lahko se obrneš na svojega osebnega zdravnika ali na:



112 – Center za obveščanje (za takojšnjo nujno pomoč)

116 123 – Zaupni telefon Samarijan in Sopotnik (24h/dan)

116 111 – TOM – telefon za otroke in mladostnike (vsak dan med 12. in 20. uro)

01 520 99 00 – Klic v duševni stiski (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj)

031 233 211 – Ženska svetovalnica – krizni center (24h/dan)



Pomoč za mlade je na voljo tudi na spletni strani To sem jaz.

Za odrasle so v zdravstvenih domovih brezplačno na voljo delavnice Podpora pri spoprijemanju z depresijo. Prav tako so na voljo brezplačna svetovanja v svetovalnicah Posvet:



031 704 707, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – Psihološke svetovalnice Posvet v naslednjih krajih: Ljubljana, Kranj, Postojna, Nova Gorica, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Sevnica in Koper (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 12. in 19. uro)



031 778 772, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. – Psihološki svetovalnici Posvet v Celju in Laškem (za naročanje pokličite od ponedeljka do petka med 8. in 15. uro)

V petek zvečer je uporabnike twitterja pretresel zapis poslanke Levice. Ta je namreč izvedela za smrt dolgoletnega znanca. »Slišim, da je danes na urgenci zaradi zastoja srca umrl moj dolgoletni dobri znanec. Štiri ure je čakal na izvid covida 19 in je bilo za njegovo obravnavo prepozno. Grozno,« je zapisala.Na pretresljiv zapis se je odzval tudi zdravstveni minister. »Iskreno sožalje, Violeta. Čakanje na izvid ni nobeno opravičilo za odlog nujne obravnave. V kolikor navedba drži, je to popolnoma nesprejemljivo!«Tomićeva je danes sporočila, da je dobila in podala napačne informacije ter se za to opravičila. Kot se je izkazalo, njen prijatelj ni umrl na urgenci, temveč je bila zgodba še bolj tragična. »Dolgujem vam popravek in opravičilo. Dobila sem napačno informacijo.ni umrl na urgenci. Ker je bil v stiku s covidom okuženim sinom in je imel zdravstvene težave, se je tega tako ustrašil, da je naredil samomor. Grozna in žalostna zgodba,« je pojasnila.