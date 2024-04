Veter podrl drevesa na daljnovod, potem je zagorelo

Popoldan, točneje ob 14:46 je v naselju Spodnji Razbor v občini Slovenj Gradec močan veter podrl drevesa na daljnovod in ga poškodoval. Zaradi tega je prišlo do požara v naravi, in to na težko dostopnem terenu.

Posredovali so gasilci PGD Podgorje in PGD Mislinja, ki so požar v izmeri okrog sto kvadratnih metrov pogasili, ga prekopali in dodatno zalili z vodo.

Dežurni delavci Elektra Celje so območje med intervencijo izklopili iz omrežja. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.