Vesel dan za Bavčarja, pravnomočno je oproščen

Višje sodišče v Kopru je zavrnilo pritožbo tožilstva na prvostopenjsko sodbo, s katero sta bila nekdanji prvi mož Istrabenza Igor Bavčar in prvi mož Maksime Holding Miroslav Golubić oproščena obtožb pridobitve koristi podjetju Maksima Holding na škodo Istrabenza z nakupom in prodajo delnic Intereurope, pišejo mediji.

Specializirano državno tožilstvo je v pritožbi trdilo, da je okrožna sodnica posel napačno opredelila za t. i. repo pogodbo. A kot je za Delo povedal Bavčarjev odvetnik Aljoša Dežman, lahko sedaj, ko je zadeva pravnomočno zaključena, pove, da je zelo zadovoljen, saj je koprsko višje sodišče v celoti zavrnilo pritožbo tožilstva na prvostopenjsko oprostilno sodbo.

Okrožno sodišče v Kopru je sredi lanskega marca v ponovljenem sojenju Bavčarja in Golubića oprostilo obtožb zlorabe položaja pri prodaji delnic koprskega logista Intereuropa na škodo Istrabenza in pomoči pri tem. Tožilstvo, ki je za Bavčarja predlagalo dve leti in šest mesecev zaporne kazni, za Golubića pa dve leti, se je na to odločitev pritožilo.

Postopek se je nanašal na posel z Intereuropinimi delnicami, pri čemer ju je obtožnica bremenila oškodovanja koprskega holdinga Istrabenz za 3,7 milijona evrov ter pridobitve koristi Maksimi Holding v višini 3,1 milijona evrov. Tožilstvo je trdilo, da je leta 2007 Istrabenz vstopil v posel med Maksimo Holding in Banko Celje ter odkupil paket delnic Intereurope po dogovorjeni ceni, ki je bila nižja od tržne, ter tako nase prevzel finančno izgubo.

Obramba je zagovarjala tezo, da v resnici ni šlo za kupoprodajne pogodbe, ampak za repo pogodbe, to so pogodbe o ponovnem odkupu delnic. To pomeni, da naj bi bil Istrabenz dogovorjen z Banko Celje, da bo v določenem roku te delnice vrnil, razlika v ceni pa bi dejansko predstavljala obrestno mero. Šlo naj bi za kreditiranje Istrabenza, ki takrat potreboval denar za nakup delnic Petrola, a je bil že preveč zadolžen, da bi dobil posojilo brez garancije.