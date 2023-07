Veliko divjih živali končalo pod kolesi: največ se jih ponesreči med 21. in 23. uro

V deželi ob reki Muri, kjer je veliko kmetijskih površin in gozdov, je tudi veliko divjadi, zlasti srnjadi in jelenjadi, tam so divji prašiči, zajci, jazbeci, lisice. Živali žal pogosto končajo pod kolesi vozil ali na vetrobranskem steklu.

Letošnji junij je eden od rekordnih mesecev, ko gre za povoženja divjadi v Pomurju.

Na leto namreč zabeležijo povprečno več kot tisoč povoženih divjih živali, poleg tega pa jih vozniki vsaj eno četrtino niti ne prijavijo policiji, zlasti če so pred vožnjo malce globlje pogledali v kozarec.

Pomurski policisti imajo še posebno žalostno statistiko v letošnjem juniju, ko jih je poleg neposredno mrtvih divjih živali precej poginilo posredno. Ko je namreč na cesti povožena mama, bodo gotovo od lakote poginili mladiči, ugotavljajo pomurski lovci. »Junija smo na telefonsko številko 113 prijeli 104 prijave povoženja divjadi. Največ se jih je zgodilo na območju PP Murska Sobota, in sicer med 21. in 23. uro. Voznikom svetujemo, da so osredotočeni na dogajanje v smeri vožnje, saj bodo le tako lahko pravočasno in pravilno odreagirali v primeru pojava divjadi ob cesti ali na njej,« je povedal Viktor Zupančič, vodja izmene operativno-komunikacijskega centra murskosoboške policijske uprave.