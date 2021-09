Veliko dela z migranti

Večkrat jih ujamejo, ko se skrijejo v tovornjake. FOTO: PU Maribor

Skriti med tovorom

Minuli konec tedna so imeli policisti na območju Policijske uprave Koper kar precej dela z ilegalnimi migranti, saj so jih pri nedovoljenem prečkanju meje ujeli kar 155, največ državljanov Bangladeša, Afganistana in Pakistana.V petek so jih tako skupaj prestregli 15, največ pa v soboto, in sicer 86. Med drugim so v Gračišču ob 11. uri ustavili kombi toyota, v katerem je bilo 19 oseb, ki so prišle v Slovenijo nelegalno (devet Iračanov, po trije Afganistanci in Egipčani ter Turek in Sirec). Vozil jih je 27-letni državljan Avstrije, ki so ga v nedeljo s kazensko ovadbo pospremili na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku, ta je zanj odredil pripor. V nedeljo so ujeli še 54 migrantov, med katerimi so bili v Dolenjskem potoku trije državljani Pakistana, dva državljana Afganistana in 30 državljanov Bangladeša.O nezakonitih migracijah so poročali tudi z drugih policijskih uprav. Tako so v nedeljo zvečer policisti na mejnem prehodu Gruškovje v bosanskem tovornem vozilu, v priklopnem delu, odkrili tri državljane Pakistana in jih predali hrvaškim varnostnim organom. Še štiri državljane Pakistana pa so v priklopnem vozilu bosanskega tovornjaka odkrili zgodaj zjutraj in vse štiri predali Hrvatom.Z novomeške policijske uprave so poročali, da so minuli konec tedna na območju Radencev prijeli šest državljanov Pakistana, v Brežicah štiri državljane Irana, v Dragi pri Sinjem Vrhu državljana Iraka, državljana Sirije in državljana Pakistana in pri Žuničih pet državljanov Afganistana.