Velika iskalna akcija za pogrešano šestletnico

Občan je danes ob 6.20 Operativni-komunikacijski center (OKC) PU Koper obvestil, da je bila med Podgorjem in Petrinjami opažena skupina, ki bi lahko bili ilegalni prebežniki. Na kraj je bilo takoj napotenih več policijskih patrulj, med drugim tudi vodnik službenega psa, ki je skupino oseb opazil nad tunelom Kastelec. V bližini sta dve policijski patrulji prijeli skupno šest ilegalnih prebežnikov, in sicer štiri državljane Pakistana in dva državljana Indije.



Eden pod ilegalnih prebežnikov, državljan Pakistana, je policistom po prijetju povedal, da je izgubil sestro, ki naj bi bila po njegovih podatkih stara 6 let. »Policija je takoj po prejetem podatku pričela z izvajanjem iskalne akcije, v katero je bilo vključeno več rednih policijskih patrulj, pridružili pa so se jim tudi policisti Posebne policijske enote, vodniki s službenimi psi, upravljavec drona ter policijski helikopter. Policisti so pregledovali območje med Črnim Kalom, Kastelcem in Socerbom. Zaprošena je bila tudi pomoč italijanske gorske reševalne službe in policije, ki je v času iskanja pregledovala območje pod Socerbom na italijanski strani meje,« pišejo v poročilu PU Koper. A nadaljnji postopek s prijetimi ilegalnimi prebežniki in ob pomoči prevajalca je pokazal, da je bila informacija o pobeglem otroku lažna, saj v skupini ni bilo nobenega otroka. Prijete osebe so v razgovorih povedale, da so skupaj v skupini 12 oseb hodili iz Bosne in Hercegovine.



Šest moških so na poti preko hrvaške že prijeli hrvaški varnostni organi, še ostalih šest pa danes slovenski policisti.



Iskalna akcija za domnevno pogrešanim otrokom je bila tako v širši sestavi prekinjena ob 13.30.