Velika iskalna akcija na območju Kranja, pomagali tudi psi

V ponedeljek ob 14.53 se je na območju Kranja začela iskalna akcija za pogrešano osebo. Ob policiji so sodelovali gasilci GARS Kranj, PGD Kokrica, Britof, Kranj - Primskovo, Breg ob Savi, Mavčiče, Stražišče, Prebačevo - Hrastje in vodniki z reševalnimi psi KZS SIP Skupina 4 Gorenjska, ZRPS Gorenjska in GRZS Gorenjska. S čolnom so pregledali reko Savo in brežino ter širše območje ob reki Savi. Pogrešane osebe niso našli, javlja uprava za zaščito in reševanje.

