Kaj imajo skupnega že večkrat obsojeni Aleš Zupančič pa med drugim nekdanji znani rokometaš Samo Rutar ter motoristična skupina Hells Angels Slovenija? Če gre verjeti našim organom pregona, zelo aktivno in obsežno ukvarjanje s preprodajo droge oziroma vpletenost v to početje. Še več. Delovali naj bi pod okriljem zloglasne kriminalne združbe na Balkanu kavaški klan. Vodja hudodelske združbe, ki je operirala od pomladi 2021 do njenega lanskega razbitja, naj bi bil v Kranju živeči Srb Miloš Josimović. Ta je menda dal članom na razpolago tudi svoje stanovanje, v katerem so hranili droge in jih pa...