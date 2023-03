Večkrat zapeljal s ceste, trčil v objekt, pa kar vozil dalje

V četrtek zvečer okoli 22. ure so Policijsko upravo Ljubljana obvestili o vozniku, ki je na cesti med Mengšem in Kamnikom, večkrat zapeljal s ceste in med drugim trčil v obcestni objekt, ter kljub poškodovanem vozilu odpeljal v smeri Kamnika.

Policisti so voznika izsledili, v postopku pa je preizkus alkoholiziranosti pri njem pokazal 0.98 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Začasno mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje in odrejeno pridržanje.

Zaradi cestno prometnih prekrškov in nedostojnega vedenja v postopku zoper njega vodijo postopek o prekršku.