Večerna drama na Viču, posredovali tudi specialci

Policisti so v četrtek zvečer na območju Viča posredovali po naznanilu, da je oseba iz stanovanja na ulico metala različne predmete, iz stanovanja je iztakala tudi voda, s čimer je bila ogrožena varnost ljudi in premoženja.

Posredovali tudi specialci

Oseba se je zaprla v stanovanje in ni želela sodelovati s policisti, ki so prišli na kraj. Policisti posebne enote so zaradi zavarovanja življenja osebe, ki je grozila, da se bo samopoškodovala nasilno vstopili v stanovanje in osebo, ki si je že lažje telesno samopoškodovala, obvladali ter predali v oskrbo zdravstvenemu osebju.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti.