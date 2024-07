V zadnjih 24 urah so policisti med drugim obravnavali 95 kaznivih dejanj

V 137 prometnih nesrečah je nastala le premoženjska škoda, v 23 nesrečah so bili udeleženci lažje in v 3 huje telesno poškodovani. Zaradi storitve hujših prekrškov v cestnem prometu so 11 voznikom zasegli vozilo.

Zaradi kršitve javnega reda in miru so opravili 71 intervencij na javnem kraju, 25 pa v zasebnih prostorih. 2 kršitelja, ki sta kljub opozorilu nadaljevala s prekrškom, so pridržali.

Da bi zaščitili žrtve nasilja v družini so 3 osebam izrekli ukrep prepovedi približevanja.

Med kaznivimi dejanji so zabeležili 32 tatvin, 22 vlomov, 17 poškodovanj tuje stvari, 6 povzročitev telesne poškodbe, po 5 groženj in nasilij v družini, 3 ponarejanja denarja, po 2 ponarejanji listin in kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami ter po 1 preprečitev uradnega dejanja oz. napad na pooblaščeno osebo.

V zadnjih 24 urah so zaradi nezakonitega vstopa na meji z Republiko Hrvaško obravnavali 184 oseb, 160 na območju PU Novo mesto in 24 na območju PU Maribor. Med obravnavanimi tujci je bilo največ državljanov Sirije (105), Afganistana (29) in Bangladeša (13).