V UKC Ljubljana prepeljali huje poškodovano turistko

V nedeljo se je v prometni nesreči na Tolminskem huje poškodovana 31-letna kolesarka, ki se zdravi v UKC Ljubljana.



Policisti so bili ob 11.14 obveščeni o nesreči na cesti med Zatolminom in Tolminskimi koriti, kjer je med vožnjo padla in se poškodovala tuja kolesarka.



Ugotovili so, da je bila v prometni nezgodi udeležena 31-letna državljanka Velike Britanije. Ta se je z električnim kolesom peljala iz Zatolmina proti Tolminskim koritom po klancu navzdol, pri tem pa je približno 200 metrov od gostinskega objekta nenadoma izgubila nadzor nad kolesom in padla ter se predvidoma huje poškodovala.



Poleg tolminskih policistov so na kraju posredovali tudi gasilci PGD Tolmin in reševalci ZD Tolmin, ki so na kraju poškodovanko oskrbeli. Kasneje so jo prevzeli člani dežurne ekipe helikopterske nujne medicinske pomoči z Brnika in jo z vojaškim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

