V trčenju se je hudo poškodoval, nepravilno je prehiteval brez vozniškega izpita

Včeraj so policisti Policijske uprave Celje obravnavali dve prometni nesreči s hudimi poškodbami, eno z lažjimi poškodbami in enajst prometnih nesreč z materialno škodo.

Prvo prometno nesrečo s hudimi poškodbami so obravnavali okoli 20. ure, na Stegenškovi ulici v Celju, kjer je padla voznica e-skiroja.

Drugo so okoli 21.30 obravnavali v Ločah, kjer sta trčila voznika osebnih vozil. Do prometne nesreče je prišlo zaradi nepravilnega prehitevanja voznika, ki je vozil neregistrirano osebno vozilo, in brez vozniškega dovoljenja. Povzročitelj se je v trčenju hudo poškodoval, njegova sopotnica in voznik drugega vozila pa lažje. Povzročitelja bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje.