V slovenskih podjetjih več primerov izsiljevalskega virusa

Gorenjski kriminalisti so v zadnjem obdobju v domačih malih in srednje velikih podjetjih obravnavali več primerov izsiljevalskih virusov oziroma kripto sporočil. Uporabnike in skrbnike informacijskih sistemov v podjetjih pozivajo k preventivnemu in samozaščitnemu ravnanju.

Policijska uprava Kranj poroča, da računalniški napadalci izkoriščajo ranljivost informacijskega sistema, nanj namestijo virus in z njim zaklenejo datoteke na napadenem računalniku ter na ostalih, ki so povezani v isto omrežje. Za odklep datotek nato zahtevajo plačilo v virtualni valuti.

Policija uporabnike in skrbnike informacijskih sistemov v podjetjih opozarja na preventivno ter samozaščitno ravnanje. To vključuje predvsem nameščanje zadnjih varnostnih popravkov operacijskega sistema z dodatno zaščito oddaljenega dostopa in ažurno izdelavo varnostnih kopij, ki pa naj ne ostanejo priključene na glavni ali pomožni strežnik podjetja.