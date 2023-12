V Sloveniji kupljeno orožje naj bi pristalo v rokah brazilskih kriminalcev

Brazilska policija je v sodelovanju s Paragvajem in ZDA razkrila zapleteno, več milijonov evrov vredno nezakonito trgovino z orožjem, v okviru katere je iz več evropskih držav, tudi Slovenije, podjetje s sedežem v Paragvaju uvozilo orožje in strelivo, ga preprodalo posrednikom, ti pa glavnim kriminalnim združbam v Braziliji.

Kot je v torek sporočila brazilska policija na svoji spletni strani, je podjetje s sedežem v Asuncionu v Paragvaju uvozilo več tisoč pištol, pušk in streliva, ki ga je kupilo od različnih evropskih proizvajalcev s sedežem na Hrvaškem, Češkem, v Sloveniji in Turčiji.

Nato je z orožja odstranilo serijske številke in ga preprodalo skupinam posrednikov na paragvajsko-brazilski meji, ti so ga prodali glavnim kriminalnim združbam v Braziliji.

Prijeli najmanj 13 ljudi

V Paragvaju so po poročanju ameriškega ABC News prijeli najmanj 13 ljudi, tudi bivšega vodjo paragvajskega urada za nadzor nad uvozom in distribucijo orožja in streliva Dimabel, ki sodi v okvir oboroženih sil. Zaradi suma neposrednih stikov s tihotapci orožja so ob bivšem vodji Dimabela, ki je visok vojaški častnik, prijeli tudi bivšega poveljnika paragvajskih letalskih sil, generala Artura Gonzaleza.

V preiskavi so ugotovili, da so bili vojaški častniki »v zameno za znatne vsote denarja« vpleteni v avtorizacijo uvoza orožja, spreminjanje dokumentov tako, da so bili v skladu z zakoni o strelnem orožju, kot tudi v izdajo dovoljenj za nezakonito prodajo orožja, so sporočili iz paragvajskega sekretariata za boj proti drogam.

Policija išče tudi direktorja omenjenega podjetja v Paragvaju, ki je uvozilo orožje. Gre za argentinskega poslovneža.

Aretacije je policija izvedla v okviru najmanj 20 racij v Paragvaju in 20 v Braziliji. Racijo so izvedli tudi v ZDA v zvezni državi Kansas. Prek ZDA naj bi sicer vpleteni domnevno prali denar.

Brazilska policija ocenjuje, da je podjetje od začetka preiskave leta 2020 v Paragvaj uvozilo približno 43.000 kosov orožja v vrednosti okoli 225 milijonov evrov.