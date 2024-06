Vzdrževalec, ki je imel, kot se je izkazalo, sprevržene namene, naj bi v teniškem klubu v Portorožu v garderobo skrivoma namestil kar šest videokamer. 47-letni Aleš G. naj bi posnel športnice med prhanjem, slačenjem in oblačenjem. Celo otroka mu je menda uspelo posneti. Tu se njegova domnevna podlost ni končala. Posnetek otroka je, kot bi bilo to nekaj povsem normalnega, delil na svetovnem spletu! Na črnem spletu (tako imenovanem darknet) je bil zelo aktiven, delil, razširjal in izmenjeval naj bi najbolj grozljive spolne vsebine nemočnih otrok, med njimi tudi svoje posnetke iz teniškega kluba...