V sanitarijah ga je zabodel

Zgodilo se je 14. aprila okoli 18. ure v prostorih javnih sanitarij v Razlagovi ulici v Celju, v neposredni bližini hotela Evropa. Pri vratih javnih sanitarij je po prepiru obležal hudo poškodovan moški, kar naj bi videl receptor hotela in o dogodku nemudoma obvestil policijo. Policisti so prihiteli v nekaj minutah, hitro so se na klic odzvali tudi reševalci, ki so pomagali poškodovancu.

Na Policijski upravi Celje so takrat pojasnili, da sta se sprla moška, oba naj bi bila brezdomca, pri čemer je starejši zabodel mlajšega. Hudo poškodovanega so odpeljali v celjsko bolnišnico, njegovo življenje je bilo ogroženo, storilec, ki je s kraja dogodka najprej pobegnil, pa se je pozneje sam zglasil na policijski postaji. Policisti so ga pridržali, preiskovalna sodnica je po zaslišanju zanj odredila pripor, v katerem bo ostal do konca sojenja.

Domačin nam je pokazal sledove obračuna.

Kaznivega dejanja je obtožen 45-letni Toni Mitevski, a ga na predobravnavnem naroku na sodišču včeraj ni priznal. Kot mu očita obtožnica, je »poskušal naklepno vzeti življenje Ivanu Lipovšku, ko ga je s 13 centimetrov dolgim rezilom noža zabodel v spodnji del prsnega koša, pri čemer je rana segala kar 15 centimetrov v globino.« Pri oškodovancu je prišlo do notranje krvavitve, zaradi česar je bilo njegovo življenje ogroženo. Lahko bi tudi umrl, če ne bi pravočasno dobil zdravniške pomoči, v celjski bolnišnici so ga operirali.

13 centimetrov dolgo rezilo je imel nož.

Vandalizem

Zakaj sta se moška sprla, bomo morda izvedeli v nadaljevanju sojenja, ki se bo začelo sredi oktobra. Tamkajšnji stanovalci pa že dlje opozarjajo na nevzdržne razmere v Razlagovi ulici, kjer so javne sanitarije. V njih se namreč pogosto zadržujejo brezdomci, ki drug drugemu preprečujejo vstop ali pa tiste, ki vstopijo, ustrahujejo. Največ težav je ravno ob koncih tedna. »Tu so vedno težave, odkar je celjska občina pred tremi leti uredila javne sanitarije v dobri veri, da jih bodo lahko uporabljali naključni obiskovalci mesta in turisti. Med vikendi se v njih zadržujejo brezdomci in odvisniki od prepovedanih drog, zato si marsikdo vanje niti ne upa,« nam je aprila, po dogodku, pripovedoval domačin, ki živi nasproti elitnega hotela Evropa. Velikokrat so bile sanitarije tudi tarča vandalov, ki so se znesli tako nad opremo kot stenami. Aprila so bile na steni ter vhodu v sanitarije še vidne sledi krvi, ki so pričale o krvavem obračunu.